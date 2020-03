Pro League en KBVB zien bekerfinale niet in gevaar komen door coronavirus: "Ik zeg wel: 'voorlopig'"

Dezer dagen staat er achter veel sportevenementen een groot vraagteken. In tijden van het coronavirus is het immers niet aangewezen om veel mensen naar eenzelfde plaats te laten afzakken. Wat dan met de bekerfinale op 22 maart.

Op zondag 22 maart staan Club Brugge en Antwerp tegenover elkaar in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. Een stadion gevuld met zo'n 50.000 mensen, verhoogt dat het risico op verspreiding van het coronavirus niet?

VOORLOPIG

Voorlopig moeten de mensen die een ticket voor de bekerfinale hebben gekocht zich geen zorgen maken. "Maatregelen zoals in Italië zijn in België nog niet nodig", bevestigde Stijn Van Bever, de woordvoerder van de Pro League, aan Het Nieuwsblad.

'Voorlopig' is ook voor Stefan Van Loock, woordvoerder van de KBVB, het sleutelwoord. "Dit is een uitzonderlijke situatie. Hier is geen procedure voor. Vanuit de overheid is er nog niets gecommuniceerd, maar als zij oordelen dat het niet kan doorgaan, zullen we ons daarbij moeten neerleggen", besloot hij.