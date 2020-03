Toptechnologie om licht en geluid tegen te houden én een parkingapp: zo wil Club Brugge buurtbewoners van Olympia tevreden houden

Club Brugge gaf gisteren het stadiondossier een duwtje in de rug. Ongeruste buurtbewoners kregen de kans om hun bezorgdheden te uiten. Het nieuwe stadion moet er eentje worden dat de lasten minimaliseert.

Club Brugge organiseerde gisterenavond een eerste buurtinfomoment over de stand van zaken van het nieuwe stadion. Bovendien werd er zelfs een heuse website in het leven geroepen. Dat kan je via DEZE LINK terugvinden.

De vragen van de buurtbewoners zijn terug te brengen op twee thema’s: mobiliteit en geluidsoverlast. Club Brugge drukte de buren op het hart dat er hard wordt gewerkt om de overlast tot een minimum te beperken.

Extra parking én halvering van de wedstrijddagen

Eerst en vooral halveert het aantal wedstrijddagen. De overlast zal zich in de toekomst - er moet eerst nog een oplossing worden gevonden voor Cercle Brugge - beperken tot één wedstrijd om de twee weken.

Bovendien staan de straten rond het stadion nu ook al overvol. Met andere woorden: ‘extra overlast’ zal er sowieso niet zijn. Club Brugge wil bovendien 3.000 groene parkeerplaatsen aanleggen. Op niet-wedstrijddagen wordt dan dan een recreatiedomein.

Dat is niet alles. Het Laatste Nieuws weet dat Club Brugge de mogelijkheid van een parkingapp onderzoekt. Zo’n applicatie voor de smartphone zou de fans in de richting van een vrije parkeerplaats kunnen loodsen.

Geluidsoverlast

De nieuwe voetbaltempel zal het geluid én het licht binnen het stadion proberen te houden. “Via verschillende technieken is het mogelijk om de overlast tot het minimum te beperken”, klinkt het bij Club Brugge. “Daar hebben we overigens zelf alle baat bij.”