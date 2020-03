Lokeren legde (zonder het zelf te willen) een énorm hiaat in onze voetbalreglementen bloot, Licentiecommissie schiet in actie

Sporting Lokeren staat aan de rand van de afgrond. Momenteel weet niemand of de Waaslanders de play-downs effectief zullen spelen. En op die manier is er nog maar eens een hiaat in onze voetbalwetgeving blootgelegd.

In de Belgische voetbalwereld is momenteel slechts één zaak van hoofdbelang in de bestuurskamer van een pak clubs: de licentie voor volgend seizoen. Nochtans schrijven we momenteel maart 2020. En het nieuwe seizoen is nog maanden van ons verwijderd.

In het geval van een betwisting van de Licentiecommissie ontvangt een club zijn licentie voor het nieuwe seizoen uiterlijk begin mei. Sporting Lokeren kreeg die licentie vorig seizoen ook. En net daar schuilt het probleem.

Oude eigenaar krijgt licentie, géén controle na overname

Lokeren kon vorig seizoen probleemloos bewijzen dat er op Daknam voldoende centen zijn - want daar draait de licentie simpelweg om - om de uitgaven van een voetbaljaargang te dekken. Logisch, toch? Roger Lambrecht stond op dat moment nog aan het roer. En de bandenmagnaat vulde ieder jaar de putten met zijn eigen geld.

Louis De Vries nam Lokeren in juni over. Op dat moment moest de nieuwe voorzitter zich tegenover niets of niemand verantwoorden op vlak van de voorgenoemde financiële middelen. Bij een overname wordt een extra controle door de Licentiecommissie simpelweg niet gevraagd. De regels zijn de regels…

Met andere woorden: Lokeren begon seizoen 2019 - 2020 met een licentie die gebaseerd is op de solvabiliteit en de budgettering van de vorige eigenaar. De Waaslanders legden zonder het zelf te willen een héél pijnlijk hiaat in het licentiesysteem bloot.

“Er zijn intussen teksten voorbereid om daaraan tegemoet te komen”, reageert Nils Van Brantegem bij Sport/Voetbalmagazine. “Een aandelenoverdracht zal de KBVB nooit kunnen tegenhouden.”

In het slechtste geval zou de commissie dan een onmiddelijk transferverbod moeten kunnen uitspreken

“Het is de bedoeling om de Licentiecommissie een uitspraak te laten doen voor zo’n geplande aandelenoverdracht”, legt de licentiemanager van de KBVB uit. “In het slechtste geval zou de commissie dan een onmiddelijk transferverbod moeten kunnen uitspreken.”