Kan Wayne Rooney verrassen met Derby County tegen zijn ex-club?

Vanavond staat een speciale wedstrijd op het programma in de FA Cup, want Derby County neemt het op tegen Manchester United. Het wordt vooral speciaal voor Wayne Rooney, want hij speelt tegen de club waar hij 13 jaar lang heeft gevoetbald.

Wayne Rooney en Manchester United: het werd een geslaagd huwelijk. In 2004 trok de Brit van Everton naar Manchester United en hij zou een legende worden bij de Engelse topclub. Hij scoorde 253 doelpunten en hij gaf 146 assists in 559 wedstrijden.

In 2017 deed hij de deur achter zich dicht bij Manchester United en dan zou hij nog één seizoen bij Everton spelen. Daarna trok hij naar Amerika, maar sinds januari speelt hij opnieuw in Engeland bij Derby County. Daar doet Rooney het goed met 4 doelpunten in 14 wedstrijden.

Vanavond speelt Rooney dus tegen zijn oude liefde. Solskjaer is alvast op zijn hoede voor Rooney. Bij SkySports gaf de Noor meer uitleg. "Rooney zal zich willen bewijzen. We mogen hem geen ruimte geven, want hij kan nog steeds passen sturen zoals Paul Scholes vroeger. Bij Manchester United was Rooney fantastisch en hij zal toegezongen worden door de supporters. Iedereen apprecieert wat hij voor de club heeft gedaan."