De Condé over het 'jojo-seizoen' én play-off 1: "Ik had gehoopt dat Berge en Samatta het seizoen zouden uitdoen"

Na zo'n boerenjaar als vorig seizoen is het natuurlijk niet leuk om zo diep te vallen. Dat weet nu ook Dimitri De Condé, sportief directeur van KRC Genk. De Condé beseft dat ze zich miskeken hebben op de kern.

Dat is de belangrijkste verklaring voor de stevige terugval. "We hielden te weinig over van de basis van onze kampioenenploeg", zegt hij in HBvL. "Het volledige hart is verdwenen, dat is nefast voor de balans in een team. Na de transfers van Trossard, Pozuelo en Malinovskyi wilden we met Berge en Heynen als basis een nieuw centrum bouwen. De blessure van Heynen was een stevige streep door de rekening. Net als die van doelman Vukovic, die een belangrijke rol vertolkte op het veld en in de kleedkamer."

"Ik had ook gehoopt dat Berge en Samatta het seizoen bij ons zouden uitdoen. Maar omdat we een moeilijke start hadden en met onze nieuwe ploeg te zwak waren voor de Cham­pions League én omdat ze een bod kregen uit de Premier League, was hun vertrek onvermijdelijk.”

De Condé beseft dat Genk moet winnen in Oostende om play-off 1 te halen. "De wereldbol stopt niet met draaien als we play-off 1 niet halen, maar toch vind ik het belangrijk voor de club om er wél te geraken. Wij willen het jojo-effect verminderen, onze pieken niet langer afwisselen met te diepe dalen. Bovendien willen wij elke dag opnieuw de lat hoog leggen voor de spelers."