Vincent Euvrard kijkt uit naar finale: "Dit is een mooie verwezenlijking na drie jaren hard werken"

De spanning stijgt stilaan in Leuven. Zondag speelt OHL de heenwedstrijd van de promotiefinale in 1B bij Beerschot. T1 Vincent Euvrard zegt dat zijn spelersgroep klaar is voor de eerste van twee intense wedstrijden tegen de Mannekes.

De T1 van OHL ziet deze finalewedstrijden als resultaat van hard labeur, niet enkel dit seizoen. "Dit is een heel mooie uitdaging die ons wacht. Na drie seizoenen project King Power staan we voor het eerst in de finale. Dat is een mooie verwezenlijking, die mogelijk is door het harde werk van veel mensen. Eerst hebben we de infrastructuur op poten gezet, waarna we een heel competitieve spelersgroep hebben samengesteld."

"We kijken enorm hard uit naar deze finales, we zijn er klaar voor. Vergeet niet dat we vorig jaar nog vochten tegen degradatie, nadat we in de play-downs verloren tegen Tubeke."

Enkele weken geleden trakteerden Beerschot en OHL de toeschouwers op een propagandawedstrijd. Nu de belangen veel groter zijn, neemt de kans op een spektakelarme partij toe.

"Finalewedstrijden zijn vaak niet de mooiste wedstrijden. Heel veel spanning, maar tegelijkertijd erg gesloten. Ik kan me voorstellen dat dit zondag ook best het geval kan zijn. Met welke score ik zou kunnen leven? Doe maar 0-4 (lacht). Dat uitdoelpunt scoren is cruciaal. Daar moeten we vol voor gaan. En dan uiteraard nog het liefst met een overwinning", besluit Vincent Euvrard.