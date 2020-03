Geen VAR in 1B, wel in de promotiefinale: "VAR zal voor sommige acties die in 1B niet bestraft werden wel rood geven"

In tegenstelling tot in de matchen van de reguliere competitie zal er in de promotiefinale wel een VAR aanwezig zijn. Vorig jaar was dat ook het geval en toen viel Beerschot in beide matchen met z'n tienen.

Het is nu niet dat ze bij Beerschot daar de focus op leggen tijdens de aanloop naar het beslissende tweeluik. "Het zou eigenlijk niet mogen, maar zulke dingen vallen in gewone matchen ook voor", aldus Joren Dom. In die gewone competitiematchen doorheen het jaar is er geen videoref aanwezig. Straks wel. "De duels zijn wel bitsig in het heetst van de strijd. In 1B kom je soms zonder rood weg, maar met de VAR natuurlijk niet. Denk maar aan de rode kaart van Marius Noubissi...", gaf Tom Pietermaat aan. Trainer Hernan Losada laat het allemaal aan zich passeren. "Dat was in de vorige finales ook zo. In de competitie niet, nu wel... het is zo. Nu met een VAR dan", drukte de Argentijn zich laconiek uit.





