Deschacht duidt de belangrijkste wedstrijd in zijn loopbaan aan: "Toen heb ik het getoond!"

Olivier Deschacht is recordhouder qua matchen voor Anderlecht. In 2001 werd hij opgevist bij de beloften, maar zijn eerste twee wedstrijden waren niet meteen een succes.

Tegen Beveren mocht hij invallen en tegen Antwerp werd hij bij de rust gewisseld. "Ik bleef bij de beloften en reserven keihard werken, onder coach Frank Vercauteren. Tot plots, twee maanden later, Glen De Boeck uitviel in de opwarming voor de thuiswedstrijd tegen Lommel. Aimé Anthuenis vroeg: ‘Ben je klaar?’ Ik: ‘Natuurlijk!’ Ik had mezelf opgejut: Oli, je hebt bij de reserven al vele keren getoond wat je kunt, toon het nu bij de eerste ploeg!", doet hij het verhaal in S/V Magazine.

"En ik héb het getoond. Alles lukte: lange passes, intercepties, tackles… Ik werd verkozen tot man van de match en verdween erna niet meer uit de ploeg. Dáárom dus de belangrijkste wedstrijd uit mijn carrière. Want als De Boeck niet uitvalt, blijf ik misschien tot het einde van het seizoen op de bank, haalt de club in de zomer een nieuwe linksback en was er bij Anderlecht van Deschacht nooit sprake geweest."