Beerschot wil een vol stadion voor eerste wedstrijd promotiefinale IN Leuven

Net zoals de voorbije twee jaar toen Beerschot de promotiefinale speelde, nodigt de club de fans uit om de uitwedstrijd in het stadion op groot scherm te volgen. Met het plaatsen van 6 schermen kunnen er zo'n 7000 mensen de wedstrijd volgen op Het Kiel.

Den Dreef zit zondag helemaal vol. Alle 10.000 zitjes zijn uitverkocht, waarvan er 600 voor de uitploeg zijn. Al was de vraag vanuit Beerschot vele malen groter dan de beschikbare 600. Daarom doet Beerschot voor het derde jaar op rij een actie om de fans te onvangen in het eigen stadion om de wedstrijd in Leuven te volgen op de grote schermen.