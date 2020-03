Arnesen had toch voorbehoud bij sommige keuzes van Kompany: "Dat was onnodig"

Het heeft een hele tijd geduurd voor Anderlecht de juiste structuur op poten kreeg. Het was een komen en gaan van mensen aan de top en in de technische staf. Frank Arnesen had al eerder aan de alarmbel getrokken.

Arnesen zag wat er fout liep. "Vincent heeft in eerste instantie wel Hasi gecontacteerd, maar toen die niet wilde, heeft hij voor Simon (Davies, red.) gekozen. Fantastische vent, goeie trainer, wist wat Vincent wilde... Alleen had hij nooit zo een rol als bij Anderlecht gehad en kende hij de Belgische competitie niet. Het functioneerde niet. En dan zie je toch dat Vincent een verstandige kerel is, want hij stemde in met de komst van Vercauteren. Dat is eigenlijk je hand in de lucht steken en zeggen: 'Ik heb het onderschat.' Grote klasse", klinkt het in HLN.

Nochtans had Arnesen ook voorbehoud bij bepaalde keuzes van Kompany en liet dat ook weten. "Ik vond het bijvoorbeeld vreemd hoe Vincent de eerste matchen keer op keer switchte in zijn opstellingen, terwijl ik denk dat je net zo snel mogelijk naar een vast team moet. Michel Vlap deed het de eerste wedstrijden heel erg goed, waarna hij plots op de bank zat. Ineens leek het alsof hij het heel slecht gedaan had, waardoor zo een speler gaat twijfelen. Onnodig, want Michel was wél bij de beteren - hij creëerde gevaar."