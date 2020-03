"Adapt or die" & "Ik ben rustiger geworden": Hernan Losada zag zichzelf evolueren als trainer

Hernan Losada staat voor zijn derde promotiefinale met Beerschot. De eerste beleefde hij als speler, die tegen KV Mechelen als assistent-coach en nu loodste hij de club naar een finale als T1. Het was een emotionele rollercoaster voor de Argentijn sinds hij het roer van Stijn Vreven had overgenomen.

De eerste kans op een 'prijs', de periodetitel, was meteen raak voor Hernan Losada. Dat het binnen de mogelijkheden van Beerschot lag wist hij echter al. "Anders was ik deze uitdaging niet aangegaan", zei de 37 jaar jonge trainer van de Mannekes vol overtuiging. Meer nog, hij twijfelde er toen al niet aan dat de club nog voor de prijzen zou meespelen.

"Ik voelde de steun van iedereen binnen de club. Het was een moeilijke periode, maar toch kreeg ik vertrouwen. We zagen toen een opportuniteit om de gang van zaken te veranderen. De aanbieding afwijzen was makkelijker geweest", gaf hij aan. Ondertussen stond Losada als T1 al 19 keer (inclusief de veelbesproken 1-0 tegen Virton) in de dug-out voor Beerschot en zelf ondervond de Argentijn al enkele persoonlijke evoluties.

'Adapt or die'

"Ik ben rustiger geworden. De meeste zenuwen voelde ik voor mijn eerste match als T1 en in de eerste weken. Wanneer ik meer in de routine van trainer geraakte en ik me meer in mijn sas begon te voelen ebden die zenuwen weg. Ik denk nu ook rationeler en minder met het hart", legde Losada uit. Maar ook op tactisch vlak maakte hij progressie.

"De voorbereidingen op de wedstrijden werden steeds beter. We werkten aan verschillende scenario's en we probeerden de anticiperen op minder te voorziene situaties. Verwacht het onverwachte", haalde hij een inspirerende quote boven. Gevolgd door nog eentje. "Adapt or die." Aanpassen of sterven. "Tijdens matchen en trainingen moet je flexibel kunnen zijn. We hebben belangrijke spelers kunnen vervangen zonder dat het echt opviel", besloot hij.