Makarenko speelt voor contract bij Kortrijk: "Maar eerst beter worden"

Yevhen Makarenko is eindelijk weer voetballer. Na een lange periode van blessures en bank- en tribunezitten bij Anderlecht speelde hij al drie wedstrijden met KV Kortrijk. Aan terugkeren naar Brussel denkt hij nog niet.

"Ik ben tevreden over mijn eerste wedstrijden", zegt hij bij KVK-TV. "Ik ben blij dat ik terug ben en dat ik weer kan spelen na zo'n lange periode. Natuurlijk moet ik nog wat verder opbouwen en mijn kwaliteit opkrikken in enkele aspecten. Stap voor stap probeer ik beter en beter te worden."

En wat deze zomer? Want Makarenko wordt gehuurd met aankoopoptie. Hij speelt dus in principe voor zijn toekomst, want bij Anderlecht zijn ze niet aan het wachten op zijn terugkeer. "Momenteel ben ik een Kortrijk-boy", laat hij weten er niet te veel aan te denken.