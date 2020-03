Moeskroen won dankzij opmerkelijke pionwissel: "Hij scoorde veel op training en toen is het idee gerijpt"

Moeskroen deed zijn sportieve taak: ze wonnen van Waasland-Beveren. Maar hoe dat tot stand kwam, is toch wel speciaal. Want Bernd Hollerbach koos voor een opmerkelijke opstelling.

Hollerbach posteerde Frank Boya in de spits. De beer van het middenveld kwam daar per ongeluk terecht. "Deze week scoorde hij toch wel heel wat doelpunten op training. Toen we hem daarnaar vroegen, kwamen we te weten dat hij als spits speelde toen hij jong was. Toen is het idee gerijpt om hem daar te zetten en hij speelde een goeie match.

Hollerbach zette tevens verdediger Diogo Queiros op het middenveld. "We hadden niet veel alternatieven, maar hij deed het ook goed hé."