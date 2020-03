'Ludieke' actie Anderlecht-fans mogelijk niet zonder gevolgen: incident opgenomen in scheidsrechtersverslag

De harde kern van Anderlecht voerde zaterdagavond - zoals aangekondigd - actie tegen de gesloten vakken achter het doel. Dat ging allemaal goed, behalve één incident tijdens de match.

Mauves Army protesteerde met spandoeken en bengaals vuur op straat. Dat bleef allemaal bij wat geroep en gezangen en er moest niet ingegrepen worden. Maar tijdens de match hadden ze nog een verrassing in petto.

Het ging om een ludieke actie. De fans werden verbannen omwille van het bommetje dat gegooid werd naar Simon Mignolet in de match tegen Club Brugge. Tijdens de wedstrijd staken ze achter het stadion vuurwerk af dat in het stadion te zien was.

Maar ongelukkigerwijze kwam één van de vuurpijlen, met een lange houten stok eraan, op het veld terecht. Scheidsrechter Verboomen ging het melden bij de vierde ref en het zal in het scheidsrechtersrapport opgenomen worden. Het had natuurlijk fout kunnen aflopen indien iemand dat tegen zijn hoofd had gekregen.