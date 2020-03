Juventus wint topper tegen Inter en doet zo goede zaak in het klassement

Juventus heeft deze avond de topper van de 26ste speeldag in de Serie A gewonnen tegen Inter. Het werd 2-0 na doelpunten van Ramsey en Dybala. Juventus komt terug aan de leiding en ze staan ook al 9 punten voor op de ploeg van Romelu Lukaku.

In de eerste helft kregen we weinig kansen te zien. Beide ploegen waren vooral gevaarlijk via stilstaande fases, maar een doelpunt viel er nog niet. Daarvoor was het wachten tot de tweede helft, want dan sloeg Juventus toe.

Matuidi kon zich goed doorzetten en dan bracht hij de bal voor tot bij Ramsey. De centrale middenvelder trapte de bal door de benen van De Vrij binnen: 1-0. Inter kwam er niet meer aan te pas en twintig minuten voor het einde van de wedstrijd legde Dybala de 2-0 eindstand vast.

Door deze overwinning klimt Juventus terug over Lazio naar de eerste plaats in de Serie A. Inter doet een slechte zaak, want ze moeten nu al op 9 punten achtervolgen van Juventus.