OHL-coach Euvrard heeft vertrouwen voor de terugmatch, maar baalde ook na de 1-0: "Die pakten we toch veel te makkelijk"

Oud-Heverlee Leuven moet volgende week vol aan de bak in eigen huis. Het kwam niet tot scoren in het Olympisch Stadion van Beerschot en slikte zelf een tegengoal in het eerste luik van de promotiefinale. Het moet dus minstens een keer scoren aan Den Dreef.

Vincent Euvrard zag een match die vele kanten had kunnen opgaan, maar die zijn team toch met 1-0 verloor na een goal van Tarik Tissoudali. Vooral over het tegendoelpunt was hij niet tevreden. "De partij was aanvankelijk in evenwicht, maar dan pakten we toch te gemakkelijk die 1-0."

Vlam in de pan

"We leunden te ver achterover in die fase. We zakten terug tot in de eigen 16-meter en verdedigden echt niet doortastend genoeg. In een finale moet je zoiets echt vermijden, want ze kregen het stadion nog meer achter zich, de vlam in de pan. Het vertrouwen bij hen nam toe en we kregen het moeilijker. We hadden het moeilijk en gelukkig hield Henkinet ons recht", ging hij verder.

"We hadden enkele doelkansen, maar ook daar grepen we de momenten niet", baalde de trainer van Oud-Heverlee Leuven. Euvrard bleef wel positief met het oog op de terugmatch. "We hebben vandaag getoond dat we in staat zijn om het thuis recht te zetten, dus het vertrouwen voor de terugmatch is zeker aanwezig", besloot hij.