Verrassende comeback in de maak voor Lior Refaelov?

Lior Refaelov doet het uitstekend bij Antwerp en zijn sterke prestaties blijven ook niet onopgemerkt in Israël. Hij zou namelijk op het punt staan om opnieuw geselecteerd te worden voor de nationale ploeg.

Volgens Gazet van Antwerpen is de kans dat Lior Refaelov op zijn 33ste opnieuw geselecteerd zal worden voor de nationale ploeg van Israël. Het land kan via de barrages ook nog op het EK geraken, dus het zou kunnen betekenen dat Refaelov er in de zomer bij is op het Europees Kampioenschap.

Het is al van 2017 geleden dat Refaelov nog eens voor de nationale ploeg speelde. Hij speelde in het verleden al 40 wedstrijden voor Israël en daarin scoorde de middenvelder van Antwerp 6 keer. Hij gaf ook 2 assists.