"We blijven verbazen": Mamadou Fall ziet Charleroi naderen tot een punt van AA Gent

Een van de sleutelspelers in het systeem van Karim Belhocine is Mamadou Fall. De razendsnelle flankspeler leverde een schitterende prestatie in de Ghelamco Arena, met als orgelpunt zijn verwoestende uithaal bij het derde doelpunt.

Met zijn snelheid bezorgde hij Mohamadi een heel zware zaterdagavond. "We hebben dit seizoen al veel mensen verbaasd en dat deden we vandaag opnieuw", vertelt Fall na afloop van de partij. "We wisten dat het wel eens een zware avond zou kunnen worden, maar we begonnen sterk aan de partij en hebben het niet uit onze handen laten glippen."

Fall scoorde in de Ghelamco Arena alweer zijn zevende doelpunt van het seizoen. Een snoeiharde pegel in het dak van het doel legde de wedstrijd in een beslissende plooi. Al kreeg hij wel héél veel vrijheid bij de hoekschop van Morioka. "Niemand kwam bij me staan. Ik moest dus maar enkele stappen zetten om helemaal alleen te staan. Zoveel vrijheid kreeg ik nog nooit in de zestien meter."

Door deze zege naderen de Carolo's tot op een punt van AA Gent, de tweede in de rangschikking. "We blijven het uitstekend doen. Veel mensen dachten dat we wel eens een terugval zouden kennen, maar die is er nog niet gekomen. We werken dan ook enorm hard. We zijn niet tevreden met wat we nu al hebben, wij blijven gaan! We zijn klaar voor POI", besluit een strijdvaardige Fall.