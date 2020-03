In het spoor van Vranckx? KV Mechelen verlengt contract van twee veelbelovende talenten

KV Mechelen staat komende zondag voor hun belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Promoveren en meteen meespelen met de grote jongens in Play-Off 1 zou de club een boost van formaat geven. Ondertussen denken de Maneblussers ook al op lange termijn.

Zo heeft Malinwa twee jonge spelers een contractverlenging laten tekenen. Het gaat om Gaetan Bosiers en Alec Van Hoorenbeeck. Beide jongens zijn 21 jaar. Bossiers kwam in de zomer van 2018 over van de U19 van PSV en mocht al proeven van het grote werk in de supercup.

Bosiers, die vrijwel op alle posities op het middenveld uit de voeten kan, zette zijn kribbel onder een contract tot 2023. Van Hoorenbeeck is dan weer een linkervleugelverdediger die dit seizoen op amateurbasis bij eerste amateurklasser KSK Heist speelt. Hij blijft tot 2022 in Mechelen met een optie op een extra jaar.