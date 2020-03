KV Oostende zet heuse supportersactie op poten in Jan Breydel voor allesbepalend duel

'Do or die', dat is het devies voor de troepen van Custovic op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Aan één puntje heeft de kustploeg in principe genoeg, maar het trekt wel naar ploeg in vorm, Cercle Brugge.

KV Oostende stelt alles in het werk om dat levensbelangrijke puntje - of meer- uit de brand te slepen. Persverantwoordelijke van KVO, Bram Keirsebilck, geeft in Het Laatste Nieuws meer uitleg over de geplande actie op komende zondag in Jan Breydel.

“Zondag trekken we sowieso al met 1.500 KVO-fans richting Jan Breydel voor dé match van het jaar, want het bezoekersvak is volledig uitverkocht. Daarom werd in samenspraak met Cercle beslist om dat vak uit te breiden."

Groot feest

"Maar we willen ook dat de ambiance er al stevig inzit vóór de wedstrijd. Daarom organiseren we vanaf 16.30 uur aan de voet van het stadion een fandorp met drank- en eetstanden, en een Desperados dj-booth.”

“Dit vindt plaats op de parking Z1, waar normaal gezien de bezoekersparking is. Als we ons verzekeren van het behoud, organiseren we in de eigen Versluys Arena ook nog een 'afterparty'. Vanaf 20.30 uur zwaaien we de deuren van de Club 31 open en ook de spelers zakken dan nog af met enkele gratis vaten bier."