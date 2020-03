Supportersfederatie van Zulte Waregem vraagt krachtdadig antwoord na 7-0 blamage: "Meer dan een doekje voor het bloeden"

De 7-0 blamage van Zulte Waregem in het Lotto Park is men nog niet vergeten bij de achterban van Essevee. Met een open brief aan de club wil Supportersfederatie EsseveeFANS duidelijk maken dat het zo niet verder kan.

Want het zit bij de supportersfederatie dieper dan alleen de 7-0 pandoering tegen Anderlecht. "Sinds de wintermercato gaat steil bergaf met de blamage van vorige zaterdag als intriest dieptepunt. Enkel in de halve finale van de Beker van België was het strijdende Essevee van weleer terug te zien", luidde het in de open brief.

Essevee van weleer

En 'het Essevee van weleer' verwijzen de fans naar "een te duchten G7-ploeg die iedere wedstrijd vol passie en vechtlust aanvat". Zoals de ploeg die in 2013 bijna de titel pakte. "Vandaag vinden we de passie, gedrevenheid, grinta veel meer terug in de tribunes en ontbreekt deze mentaliteit in de kleedkamer, bij de staf en in het algemeen bij iedereen die zijn rol zou moeten spelen in het sportieve beleid van Essevee", ging het verder. "Wij vragen een duidelijk statement, meer dan het spreekwoordelijke doekje voor het bloeden."

De fans eisen een reactie voor de match van zondag tegen Standard en in play-off 2. Ook van de trainersstaf en het bestuur worden de nodige inspanningen gevraagd. Hieronder de conclusie van de brief:

Wij vragen dan ook:

-Aan de spelers om komende zondag op het veld staan tegen Standard Luik én in play-off 2 een statement te maken en terug het ‘echte Essevee’ te laten zien en onze rood-groene clubkleuren met hart en ziel te verdedigen. Ons Essevee-logo situeert zich op de shirts ter hoogte van jullie hart... Als je dit shirt wil dragen, draag het dan ook met trots, net zoals wij!

-Aan de staf om met dezelfde passie van vroeger deze jongens te begeleiden, te coachen. Soms met een schouderklopje, een bemoedigend woord, maar indien nodig met de spreekwoordelijke ‘schup onder hun gat’.

-Aan het bestuur: creëer terug de nodige randvoorwaarden zodat de strijdlustige, hardwerkende Essevee-supporter zich terug kan identificeren met het Zulte Waregem van weleer.