Andere 1B-ploegen zouden wel weten wie ze erbij willen als ze mogen kiezen uit spelers OHL en Beerschot

Wat als de andere 1B-ploegen één speler mochten kiezen uit de kernen van Beerschot en OH Leuven, de twee finalisten voor promotie. Wel, de meesten zouden dan voor dezelfde speler gaan.

Maxime Biset (Westerlo) zou voor Tissoudali gaan en Killian Overmeire (Lokeren) voor Tom Pietermaat, maar de andere aanvoerders uit 1B kiezen allemaal OHL-spits Thomas Henry. Pietro Pierdichizzi (Union), Anthony Moris (Virton), Glenn Neven (Lommel) en Wouter Biebauw (Roeselare) zouden de grote aanvaller meteen als ploegmaat willen.

"Zijn impact op de ploeg is heel groot. Hij weet niet alleen het doel staan, hij kan in verschillende systemen spelen. Ook met de rug naar doel is hij heel sterk. Bij verschillende ploegen in 1A kan hij zomaar meedraaien", aldus Biebauw in GvA.