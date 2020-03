Alternatieve play-offs? Analist denkt van niet: "Er zal altijd wel iemand benadeeld worden"

Nadat er een dag of twee onduidelijkheid heerste of er al dan niet gevoetbald mocht worden in tijden van corona is het nu duidelijk dan ooit. Geen voetbal tot vrijdag 3 april. Niet bij de jeugd, niet op amateurniveau en ook niet bij de profs.

Wat het sportieve betreft had analist Eric Van Meir graag nog de wedstrijden van dit weekend -de return van de promotiefinale en speeldag 30 in de Jupiler Pro League- zien doorgaan. “Dan had je al iets om op terug te vallen. Een zakker, de top-6 en een promovendus. Maar de volksgezondheid primeert en dan was dit wel een juiste beslissing”, oordeelde de gewezen speler van Lierse en Standard.

De play-offs zijn in het leven geroepen om een vol huis te krijgen in de laatste vijf thuismatchen.

Hoe het verdere verloop van de competitie er zal uitzien is nog een groot vraagteken. “Ga er maar vanuit dat de maatregelen nog verlengd zullen worden. Elke dag zijn er meer besmettingen en nu is het wachten tot de cijfers weer omlaag zullen gaan. Pas dan kan er iets gebeuren. Tja en de competitie… Play-off 2 is al makkelijker om af te gelasten dan play-off 1.”

“Play-off 1 is destijds ingevoerd om de competitie spannender te maken en om in die laatste vijf thuismatchen voor een vol huis te spelen. Gaat de Pro League dat compenseren als die matchen wegvallen of achter gesloten deuren worden afgewerkt.” Plannen om play-off 1 in een verkort parcours of met de top-4 af te werken ziet Van Meir niet snel gebeuren.

EK in 2021?

“Er zijn ploegen die denken dat ze nog hoger kunnen eindigen in de rangschikking, zoals Antwerp en Standard. Die ploegen gaan dus altijd willen spelen. Een alternatief zal nooit voor iedereen alleen maar voordelen bieden, dus ook dat wordt moeilijk.” Ten slotte komen de speeldata van het EK in gevaar door de Europese toernooien en de nationale competities die worden uitgesteld.

Een jaartje uitstellen dan maar? “Dat valt af te wachten. In China probeert men het virus nu al maanden in te dijken. Bovendien verspreidt het virus makkelijker als mensen reizen en het EK brengt miljoenen mensen op de been. En als er vanaf begin april weer gevoetbald kan worden, wat ik niet verwacht, is het maar de vraag hoe het drukke programma er zal uitzien”, besloot Van Meir.