Geoffry Hairemans komt met anekdote over John Bico: "En wij maar eclairs eten op de parking"

Het is alweer enkele jaren geleden dat John Bico plots het roer in handen nam bij Antwerp. Succes boekte hij niet, een stevige indruk liet hij dan weer wel achter. Weliswaar niet in positieve zin.

Geoffry Hairemans, die tot voor kort bij Antwerp speelde, blikte in de podcast MidMid terug op de beruchte Bico. Naast een schermutseling met Stallone Limbombe viel hij wel vaker op door op zijn zachtst gezegd atypische methoden.

"Mja, dat was een sergeant hé! Ik herinner me dat we bij hem niet met onze handen in de zij mochten staan, want dat was een teken van zwakte. Ook passen met buitenkant voet was uit den boze. Als je dat deed, mocht je even naast het veld gaan staan. Ongelooflijk!", aldus Hairemans.

Eclairs op de parking

"Ik weet nog goed dat ik jarig was wanneer hij nog maar pas op de club was. Ik had een doos eclairs bij voor mijn ploegmaats. Toen Bico dat zag, werd hij helemaal gek: "Wij zijn geen amateurploeg!". Ik nam de doos dan maar terug mee en wachtte na de training op een nabijgelegen parking. Mijn ploeggenoten passeerden daar een voor een voor hun eclair", lacht Hairemans.