Verheyen maakt doelman met de grond gelijk: "Wat een voddenvent"

Liverpool heeft een straatlengte voorsprong in de Premier League, maar werd wel door Atlético Madrid uit de Champions League geknikkerd. En daar is maar één man verantwoordelijk voor, volgens Gert Verheyen.

Verheyen is wel een Atlético-fan, maar zag hen tegen Liverpool echt niet goed spelen. "Liverpool deed alles wat ze moesten doen. Ze waren geduldig, zoals het hoort bij een 1-0. Ze speelden goed, creëerden kansen. Maar ze botsen op een voortreffelijke keeper. Jan Oblak is top-vijf in de wereld, maar dat wisten we al. En aan de overkant staat een voddenvent. Zonder Adrian winnen ze met 2-0, misschien wel 3-0", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De keuze voor Adrian als tweede keeper zorgde eerder al voor controverse. Degradatieklant West Ham moest hem zelfs niet meer hebben. “Het blijft een mysterie. Hoe een ploeg met zo veel goeie spelers een keeper gaat halen die bij West Ham transfervrij mocht vertrekken en zijn conditie ­onderhield bij een Spaanse zesdeklasser. Eigenlijk is het de schuld van Simon Mignolet. Hij had niet mogen vertrekken.”