Jonathan David duidt grote verschil tussen Club Brugge en AA Gent aan

Club Brugge is de laatste weken verder weggelopen van AA Gent. Bij de Buffalo's hebben ze misschien wel het grootste talent op de Belgische velden rondlopen, maar die ziet ook dat voetbal nog steeds een collectief gebeuren is.

Club Brugge heeft geen uitgesproken topschutter, terwijl Gent dat in de persoon van Jonathan David wel heeft. "Club heeft getoond dat ze geen echte doelpuntenmaker nodig hebben om de competitie te domineren. Ze zijn gewoon veel efficiënter dan wij. Op dit moment is dat het grootste verschil tussen Club Brugge en Gent", aldus David in S/V Magazine.

Zou Gent lager staan als David niet zoveel scoorde? "Ik zou niet durven zeggen dat de ploeg afhankelijk is van mij. Het systeem waarin we spelen laat mij toe om veel in scoringspositie te komen. Gent heeft mij niet nodig om wedstrijden te winnen. We hebben genoeg spelers die een laatste pass kunnen geven of beslissend kunnen zijn in de zestien."