Keert een ex-speler van Antwerp terug naar de Jupiler Pro League?

Na een jaar zou Reda Jaadi al snel terug kunnen keren naar de Jupiler Pro League.

Na zijn vertrek van Antwerp naar Dinamo Boekarest in 2019, speelt Reda Jaadi nu in Rabat, Marokko. Hij heeft 16 wedstrijden gespeeld sinds het begin van het seizoen en de flankaanvaller werd onlangs beloond voor zijn huidige niveau door voor het eerst een selectie krijgen voor Marokko.

Bovendien zou hij door zijn goede prestaties in de nabije toekomst ook terug kunnen keren naar de Jupiler Pro League. Volgens La Dernière Heure wordt de 25-jarige momenteel namelijk gevolgd door een aantal Belgische Ploegen uit 1A. Keert hij terug naar één van zijn ex-clubs (Standard, Club Brugge, KV Mechelen of Antwerp) of wacht er een nieuwe Belgische uitdaging voor Jaadi?