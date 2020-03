Sterkhouder wil enkel bij Antwerp blijven bij voldoen van dubbele voorwaarde

We weten niet wat de play-offs gaan brengen en of ze er überhaupt nog zullen komen, maar één ding staat al vast: Antwerp heeft er tot nu toe een puik seizoen opzitten. Er lijkt wel wat werk op de plank te liggen voor sportief directeur D'Onofrio komende zomer.

Zo zijn er een aantal smaakmakers die de club dreigen te verlaten. Buta wordt al een tijdje in verband gebracht met enkele Premier League-clubs, het contract van Mbokani loopt af op het einde van het seizoen en dan is er nog Wesley Hoedt.

De linksbenige Nederlander wordt slechts gehuurd van Southampton, de aankoopoptie van acht miljoen euro lijkt voor een club als Antwerp echter onoverkomelijk. Bovendien is Hoedt zelf er nog niet helemaal aan uit of hij nog langer op de Bosuil wil blijven.

Dubbele voorwaarde

"Volgens mij heeft Antwerp nog nooit meer dan drie miljoen euro voor een speler betaald", zegt de verdediger bij Voetbal International. "Maar de club zit enorm in de lift. Als we de beker winnen en komend seizoen Europa in gaan, dan sta ik ervoor open te blijven. Hoewel het mijn doel is en blijft terug te keren in een grote competitie, maar dat zou dan ook een jaar later kunnen."