De titel voor Liverpool of Club Brugge na stilzetten competitie? 'Dan nog liever geen kampioen'

De competities in Europa liggen nog een poos stil en de kans dat de maatregelen nog verlengd zullen worden is niet gering. Maar wat als de crisis blijft duren en er niet meer gevoetbald wordt dit seizoen? Dan maar snel een kampioen uitroepen. Doe maar niet!

Even terug naar een week geleden. Concerten en recreatieve bijeenkomsten werden nog niet ten stelligste afgeraden of verboden. Beeld u even in dat u in een operagebouw zit. Puur hypothetisch. Dus doe er maar een flesje champagne bij. In een privéloge uiteraard. Op de bühne maakt een gezette vrouw haar intrede. U voelt de ontknoping naderen. Ze pompt haar longen vol lucht, klaar om de eerste noot aan te heffen. Stop!

Dat is het moment waarop de Premier League is stilgelegd. De clubs moeten nog acht of negen matchen afwerken en niemand is mathematisch zeker van het behoud of van de titel. Zelfs niet in het geval van Liverpool, dat de concurrentie heel het seizoen lang op een hoopje heeft gespeeld. Geen mens die eraan twijfelde dat de Reds onder een normaal competitieverloop hun eerste landstitel sinds 1990 zouden vieren.

Wie had Liverpool vorig jaar nog maar een halve penny gegeven voor winst in de Champions League na de grote ‘Messi-show’ in Barcelona?

Maar de gezondheid primeert gelukkig op het sportieve en de competitie zit op slot. Tot wanneer is moeilijk te vertellen. Als ze nog hervat wordt. En in Engeland gaan er al stemmen op om, als de bal niet meer rolt in de Premier League dit seizoen, de titel aan Liverpool te geven.

Fout! ‘It ain’t over till the fat lady sings’. Hoe graag men bij de club hun eerste landstitel in drie decennia zou vieren, het druist in tegen het ‘sportmenship’. En daar moet men in Liverpool toch enig belang aan hechten. Want wie had hen vorig jaar nog maar een halve penny gegeven voor winst in de Champions League na de grote ‘Messi-show’ in Barcelona (3-0)?

Die vergelijking kan je ook in België maken. Club Brugge had, zelfs ondanks de halvering van de punten, met een straatlengte aan play-off 1 kunnen beginnen. Maar zegezeker zijn ze daarom nog niet. ‘We zijn er nog niet’, is wat elke coach die met zeven punten voorsprong aan de play-offs begint zou zeggen. Zelfs al waren het tien punten.

Kijk naar de basketbalcompetitie in België. Die werd stopgezet en Oostende werd voor de achtste keer op rij uitgeroepen tot landskampioen. Het protest van de concurrentie, Antwerp Giants in dit geval, bleef niet uit. De kustploeg zal de titel behouden, maar voor velen zal die nooit hetzelfde betekenen als de zeven titels van de voorbije jaren. Dat gaat in het voetbal niet anders zijn als we voorbarig een kampioen uitroepen.

Hopelijk hoeft het allemaal zover niet te komen kan de bal straks letterlijk weer aan het rollen. Dan kan Brünnhilde haar lied afmaken en kunnen de teams alsnog om de titel strijden. Maar eerst het virus bestrijden!