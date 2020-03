Mathijssen nieuwe beloftencoach: "In deze generatie zitten Hazards en de Bruynes"

Jacky Mathijssen is de nieuwe beloftencoach van de nationale jeugd. Hij laat de U19 achter, maar waarschijnlijk ziet hij een aantal spelers die daar nu zitten, snel terug.

Want Mathijssen kent de kwaliteit van die kern. "Omdat ik overtuigd ben van hun talent. Jullie zullen zien wie over vijf, zes jaar de nieuwe generatie Rode Duivels zullen vormen. Daar zullen behoorlijk wat spelers uit 2001 en 2002 bij zijn", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Hij gaat zelfs nog een stap verder. “In deze generatie beloften zitten Hazards en De Bruynes. Natuurlijk niet op het niveau zoals ze nu zijn, maar toch, ze zijn er.”