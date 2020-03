Wat met het EK 2020? Dinsdag worden er knopen doorgehakt, de puzzel is moeilijk ... en wat zou u doen?

Dinsdag zal de UEFA beslissen over wat er moet gebeuren met de Champions League, de Europa League en het EK 2020. Maar wat is de meest logische keuze en wat is de beste keuze?

De druk die diverse Europese toplanden zullen leggen op de UEFA maakt een EK in de zomer van 2020 zo goed als onmogelijk. Enkel op die manier bestaat er nog een kans dat de Europese competities hun competitie kunnen afwerken.

Rest de vraag: wat of wanneer kunnen we dan alsnog een EK zien? Een annulatie lijkt alvast bijzonder veel geld te gaan kosten, temeer het EK nu in heel veel verschillende landen zal worden georganiseerd. Dat lijkt dus geen valabele optie.

Moeilijke puzzel

Dus: uitstel zal het worden. Naar de winter van 2020 of naar de zomer van 2021? Het WK 2022 wordt sowieso al in de winter georganiseerd, dus er kan de komende jaren in de nasleep van dit Corona-virus wel gespeeld en geschoven worden met de vaderlandse competities - dat zal sowieso gaan gebeuren in 2022 ook.

Dus lijken beide opties in principe valabel. Maar: de FIFA wil in de zomer van 2021 een uitgebreid WK voor clubs organiseren. Is het een optie dat zij dát WK voor clubs verschuiven naar de zomer van 2022? Dat kan een probleem zijn met het WK in Qatar.

Slotsom: de UEFA wacht een moeilijke taak om een afdoende oplossing te vinden voor het vinden van een nieuwe datum in hele moeilijke tijden. Wat zouden jullie overigens het liefste zien voor het EK?