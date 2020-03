Gent-voorzitter wil play-offs spelen, maar... "Bij overmacht leggen we ons neer bij de titel van Club Brugge"

Alle scenario's zijn momenteel nog in het spel: stopzetten, doorspelen, opschuiven... Bij AA Gent hopen ze uiteraard zich nog te mogen meten met Club Brugge, maar...

Voorzitter Ivan De Witte wil de play-offs spelen. "Het standpunt van AA Gent is duidelijk. De prioriteit moet een sportieve afloop van de competitie zijn. Als het kán, dienen we te kijken of de play-offs kunnen worden gespeeld. Maar ik zie ook wat er gebeurt... De kans dat we in 'het onmogelijke' terechtkomen, is reëel - de volksgezondheid en het voorkomen van een economisch drama zijn véruit belangrijker", zegt hij in HLN.

Daarmee bedoelt hij dat we er voor dit seizoen volledig mee zouden stoppen. "In dat geval zal AA Gent erkennen dat Club Brugge tot vandaag de beste was. Bij overmacht leggen wij ons neer bij de titel van Brugge. Maar ik herhaal: éérst alle mogelijkheden afwegen om de competitie toch sportief af te handelen."