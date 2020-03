Hoe 'de redder van Oostende' kan evolueren naar 'de ondergang van Oostende'

KV Oostende wacht op de witte rook van het Amerikaanse Pacific Media Group. Die overname werd al lang aangekondigd, maar is er nog altijd niet door. Grootste struikelblok: de stugge houding van Marc Coucke.

Het verhaal daarachter is al lang bekend uiteraard. Coucke is eigenaar van de tribune via investeringsmaatschappij Alychlo en KVO moet jaarlijks 1,2 miljoen euro huur betalen. Daarbovenop komen de schulden die Oostende heeft aan Coucke zijn periode als voorzitter die ook 6,2 miljoen euro bedragen. Schulden, torenhoge kosten en lonen... Na zijn vertrek naar Anderlecht bleef Oostende er allemaal mee zitten. Patrick Orlans, die de operatieve leiding van de club in handen kreeg post-Coucke, bouwde de schuldenberg ook niet echt af.

Geen eerste zit

Eerst leek het alsof de Amerikanen daar allemaal borg gingen voor staan, maar na onderzoek kwamen ze toch tot de conclusie dat het al te gek was waarvoor ze allemaal moesten betalen. Er werd besloten om te onderhandelen met Coucke, maar die houdt het been stijf. Hij denkt ook in een sterke positie te staan omdat Oostende de Amerikanen nodig heeft om te overleven, maar die laatsten hun geduld is ook niet eindeloos.

Op dit moment ziet het er allemaal niet zo goed uit bij KVO. De Amerikanen zijn taaie onderhandelaars en laten zich niet zomaar voor het blok zetten. Oostende weet intussen ook wel dat een licentie in eerste zit een utopie is. Hun dossier is momenteel allesbehalve volledig en ze verwachten zich aan een lange strijd.

Nog geen deal in zicht

Maar hoe langer de zaak aansleept, hoe moeilijker het wordt. De relatie tussen Coucke en zijn ex-club is al langer verzuurd en de huidige preses van Anderlecht heeft de reputatie koppig te zijn. Hijzelf heeft er echter ook alles bij te winnen om water bij de wijn te doen, want hij dreigt zijn miljoenen gewoon te zien verdwijnen bij een faillissement.

Dat de helft van de huur van de tribune al werd kwijtgescholden, lijkt voorbarig nieuws te zijn. Op dit moment is er van een deal of overeenkomst geen sprake. Spelen op het veld van Roeselare? Als signaal kan het tellen, maar het is amper een oplossing voor de problemen.