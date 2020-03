Niemand veroverde meer ballen dan Morioka en Cimirot, 2 Buffalo's zitten hen op de hielen

Als het over balveroveringen gaat, moeten we dit seizoen de uitblinkers onder de taalgrens zoeken, bij Charleroi en Standard. Ryota Morioka creëert niet alleen veel kansen, hij is ook de beste stofzuiger van de competitie, gevolgd door Gojko Cimirot.

Morioka op twee fronten

Volgens de Britse statistiekenwebsite Opta heeft Ryota Morioka zijn tegenstanders dit seizoen al 259 de bal afhandig gemaakt. Geen enkele speler in de Jupiler Pro League zorgde na 29 speeldagen voor meer balrecuperaties. De Carolo kwam alle matchen in actie. Gemiddeld zit hij dus aan 8,93 balveroveringen per match.

Tegen de twee ploegen die boven Charleroi geklasseerd staan krikte de Japanner zijn gemiddelde zelfs op: 12 recuperaties tegen Gent, 17 tegen Club Brugge. Alleen Mensah van Zulte Waregem deed nog beter. Tegen Kortrijk liet de linksachter 19 veroveringen optekenen.

Deze statistieken zijn te wijten aan de nieuwe rol van Morioka, die door de blessure van Christophe Diandy een rijtje lager ging spelen. Toch bleef de 28-jarige middenvelder een centrale pion in de opbouw van de Zebra’s. In het klassement van gecreëerde kansen (stilstaande fases niet meegerekend) staat hij derde met 42 kansen.

Recupererende Rouche

Gojko Cimirot is de volgende in de lijst van meeste balrecuperaties. De Bosniër zat er 241 keer met zijn hoofd, voet of ander lichaamsdeel tussen. Gemiddeld doet hij het echter even goed als Morioka, want de Rouche speelde 27 matchen en niet alle 29 zoals de Japanner.

Net zoals Morioka draagt Cimirot meer dan zijn steentje bij in de opbouw. Dat doet hij aan de zijde van Samuel Bastien. Meer dan vorig jaar bovendien, toen Razvan Marin zich naast de Bosniër mocht uitleven.

En de rest?

In het klassement van recuperators vinden we nog een Carolo en twee Buffalo’s terug. Marco Ilaimaharitra mag mee op het podium met 239 stuks. Elisha Owusu en Vidas Odjidja van het Gentse middenveld achtervolgen met respectievelijk 223 en 213 balveroveringen.

Wat de gecreëerde doelkansen betreft is Odjidja de gevaarlijkste man van het kampioenschap. Hij zorgde voor 52 doelkansen, gevolgd door de 47 stuks van Ruud Vormer. De corners en vrijschoppen van de Nederlander van Club Brugge tellen niet mee bij deze statistiek.