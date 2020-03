KV Oostende diep in de problemen en moet vrezen voor licentie: "Overname voorlopig afgeketst"

KV Oostende zit met een bijzonder groot probleem. Terwijl de proflicenties worden uitgereikt kregen ze te horen dat de deal met de Amerikaanse overnemers niet zal doorgaan.

De club stuurde lang positieve signalen over de overname de wereld in, maar tot een akkoord is het nooit gekomen. Donderdag bevestigde de kustploeg dat investeringsmaatschappij Pacific Media Group (PMG) afziet van de overname.

Dit berichtte de kusploeg op haar webstek:

"Op 16 januari 2020 sloten KVO en de Amerikaanse investeringsgroep PMG een principieel akkoord omtrent een participatie en dat mondde op 15 februari ook uit in een ondertekende overeenkomst. Omwille van confidentialiteitsvoorwaarden en lopende onderhandelingen met externe partijen, kon en mocht KVO niet communiceren over de inhoud van deze overeenkomst. We beseffen dat dit frustrerend kan zijn naar de fans toe, maar we respecteerden deze voorwaarden om de deal zeker niet in het gedrang te brengen.

De investeringsmaatschappij PMG heeft ons nu echter op de hoogte gebracht van het feit dat zij voorlopig afziet van de uitvoering van de overname. De investeerder heeft onderhandelingen gevoerd met de investeringsmaatschappij Alychlo over bestaande schulden, alsook met nv Stadion, de eigenaar van het stadion, omtrent de jaarlijkse huurprijs. De partijen zijn echter niet tot een overeenkomst gekomen."

