Leandro Trossard verliest de Rode Duivels niet uit het oog: "Als ik zo blijf spelen zal ik er weer bij zijn"

Een officiële cap heeft Leandro Trossard nog niet achter zijn naam staan, maar de flankspeler van Brighton & Hove Albion maakt zich wel sterk dat hij zijn plaats bij de Rode Duivels verdient.

Leandro Trossard werd al wel opgeroepen door bondscoach Roberto Martinez, maar een blessure gooide roet in het eten. Terwijl de groep het vliegtuig naar Rusland nam in november 2019 bleef hij thuis.

Volgende keer zou de voormalige aanvoerder van Racing Genk er graag opnieuw bij horen. "Als ik zo blijf spelen zal ik er ook gewoon weer bij zijn", aldus de 25-jarige flankaanvaller bij Betway, net voor de coronacrisis uitbrak.

"Als ik niet geblesseerd was uitgevallen had ik zeker mijn eerste minuten gemaakt. Echt jammer. Ik weet dat er weelde is bij de nationale ploeg, maar ik moet niet onderdoen om erbij te horen. Ik heb ook al een goed gesprek gehad met de bondscoach", besloot hij.