🎥 Hilarisch: DIW verslaat 'Rise of the Nazis' als ware het een sportwedstrijd: "Een Teutoonse Preud'homme" en "Daar wordt Amerika van de bank gehaald"

Geen sportwedstrijden op onze televisie de komende weken of maanden, want in alle sporten heeft het Corona-virus toegeslagen. Wat nu? Bij de Ideale Wereld hadden ze alvast dé oplossing.

Om in deze moeilijke dagen toch nog iets te kunnen van commentaar te kunnen voorzien kozen ze voor de documentaire 'Rise of the Nazis'. Die is dezer weken op Canvas te zien in de plaats van Extra Time, dat door de Corona-crisis niet wordt uitgezonden. Verschillende spitsvondige taalmopjes worden gebruikt, met daarbij uiteraard ook flink wat verwijzingen naar het voetbal.