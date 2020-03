Corona is niet ongevaarlijk voor topsporters: "Kan einde carrière betekenen!"

Het Corona-virus hakt er ook bij gezonde mensen flink op in. En dat zou wel eens voor een lange onbeschikbaarheid kunnen zorgen bij topsporters. "Einde carrière valt niet uit te sluiten", zijn dokters pessimistisch over de zaak.

"Het virus oplopen kan dramatische gevolgen hebben voor profcarrières", is Luc Vanden Bossche, clubarts van AA Gent en professor fysische geneeskunde aan het UZ Gent, duidelijk in Gazet van Antwerpen.

"De gemiddelde persoon heeft drie maanden nodig om te ­revalideren van zo’n terugval, voor profvoetballers mag je op minstens zes maanden rekenen. Het kan in het slechtste geval zelfs het einde van een carrière betekenen."

Worstcasescenario's

Inspanningsfysioloog ­Filip Speybrouck treedt hem bij: "Het grootste gevaar van de aandoening is dat de longen ­worden gefibroseerd. Dat be­tekent een zware aantasting, en dan komt het vermogen om ­maximaal in en uit te ademen in het gedrang. Voor topsporters kan het game over betekenen, ­zeker voor duursporters."

Kristof Sas (ploegarts bij Anderlecht) van zijn kant wil temperen: "Op dit moment zijn er gelukkig nog geen profs bij wie dat het ­geval is. De kans is klein dat het zover komt, maar het kan."