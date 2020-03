Verschueren overleefde paleisrevolutie bij Anderlecht ondanks negatieve evaluatie: "Marc Coucke was bang voor negatieve reacties van de supporters"

De komst van Karel Van Eetvelt als nieuwe CEO van Anderlecht veroorzaakte wederom enkele verschuivingen in het organigram van de Brusselaars. Kind van de rekening lijkt deze keer Michael Verschueren te gaan worden.

Peter Verbeke, onlangs overgekomen van KAA Gent, neemt nu samen met Kompany het volledige sportieve aspect in handen. Verschueren wordt dan weer verantwoordelijk voor het financiële verhaal bij de recordkampioen.

Een stap achteruit, volgens Peter Vandenbempt: "Verschueren heeft het overal anders uitgelegd - hij laat zelfs verstaan dat deze constructie zijn idee is -, maar het is een degradatie", zegt Vandenbempt in Het Nieuwsblad.

Populariteit

"De beslissing is niet het gevolg van een grondige analyse van zijn werk met als conclusie dat hij het nog niet zo slecht had gedaan De steun voor en de populariteit van Michael Verschueren binnen de club (en raad van bestuur) is immers groot."

"Marc Coucke was bang voor alweer negatieve reacties van de supporters - Verschueren is er graag gezien - en ook in de media, want hij heeft zijn PR prima verzorgd. De vraag is waarom Michael Verschueren per se wil blijven.

Negatieve eindevaluatie

"Hij weet dat de evaluatie negatief was, dat hij niet in de plannen past. Dat is hem duidelijk gezegd. Zelf beweert de nieuwe CFO Sports dat na een powerpointpresentatie met zijn verwezenlijkingen het nieuwe bewind van mening veranderde. Een prestatie. Hopelijk krijgt niemand daar al gauw spijt van."