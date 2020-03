Wat als de bal niet meer rolt dit seizoen? Dan zijn dit de topschutters in België en de 5 grote competities

We hopen natuurlijk dat er dit seizoen nog veel gevoetbald en gescoord kan worden, maar de kans dat we de laatste match van het seizoen al gezien hebben is niet onbestaande. Als dat doemscenario zich voordoet, wie is er dan topschutter in de Europese competities?

In België is het een spannende strijd tussen jonkie Jonathan David en de ervaren Dieumerci Mbokani. Beide sluipschutters zitten aan achttien stuks, maar de 34-jarige spits van Antwerp scoorde meer op verplaatsing. Moest er dit seizoen niet meer gevoetbald worden gaat de topschutterstitel naar hem en niet naar de 20-jarige Canadees van KAA Gent. Bundesliga - 25 goals Ook hier gaat het tussen twee killers, maar eentje steekt er toch met kop en schouders bovenuit: Robert Lewandowski. Met 25 goals in evenveel speeldagen houdt hij Timo Werner (21 goals) van RB Leipzig af. Primera División - 19 goals Nu Cristiano Ronaldo niet langer verdedigers in de Spaanse eerste klasse kwelt kan het niemand anders dan Lionel Messi zijn. De Argentijnse wereldster kwam in de eerste zeven speeldagen aan 90 minuten, maar zit nu toch mooi aan 19 goals. Karim Benzema zit aan 15 stuks voor Real Madrid. Serie A - 27 goals Een van de redenen waarom Lazio na zoveel jaar nog eens meedoet voor de titel? De 27 goals van Ciro Immobile zitter er zeker voor iets tussen. Gemiddeld meer dan 1 goal per match én meer goals dan CR7 himself. Cristiano Ronaldo zit aan 21 goals, Romelu Lukaku mag mee op het topschutterspodium met 17 rozen. Premier League - 19 goals Vorig jaar stonden er maar liefst drie goalgetters op het hoogste schavotje van het podium: Aubameyang, Mané en Salah met 22 goals. Dit jaar zit Jamie Vardy aan 19 goals, met nog negen speeldagen op het programma. Ligue 1 - 18 goals In Frankrijk hebben Kylian Mbappé en Wissam Ben Yedder allebei 18 goals op hun teller staan. De spitsen van PSG en Monaco voelen Moussa Dembélé (16 goals) in hun nek hijgen. Op plaats 4 vinden we een oude bekende terug. Victor Osimhen scoorde net zoals Neymar 13 goals.