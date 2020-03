Eerste profclub gaat zijn spelers op tijdelijke werkloosheid zetten

Zaterdag meldden we u dat er twee Belgische eersteklassers zich bij sportorganisatie Sporta hebben geïnformeerd over tijdelijke werkloosheid: Standard en Zulte Waregem. Niet zij, maar een andere Belgische profclub heeft als eerste de stap gezet.

"Virton gaat de technische werkloosheid aanvragen. Daaromtrent is er al communicatie geweest naar de spelers", bevestigde Stijn Boeykens van Sporta aan Sporza. Voor de club zou het een grote besparing zijn op loonkosten, maar voor de spelers en staf uiteraard veel inkomenverlies.

Kortrijk niet

"Bij tijdelijke werkloosheid vallen sporters terug op een bedrag dat gelijk is aan 70 procent van het gemiddelde loon. Er is ook een bovengrens: 2.353,21 euro bruto per maand voor sportbeoefenaars en 2.754,76 euro voor trainers en andere werknemers", legde Boeykens verder uit.

Clubs zien hun inkomsten verdwijnen maar moeten wel hun lonen blijven doorbetalen. Zo kunnen ze in financiële moeilijkheden komen. Standard en Zulte Waregem hebben zich volgens HLN al laten inlichten over tijdelijke werkloosheid. Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns bevestigde aan onze redactie dat het niet de visie van zijn club was.