Ondertussen wordt er in Wit-Rusland nog gewoon gevoetbald, mét publiek: President - "Drink 10 cl wodka per dag"

Daar werd er nog gewoon gevoetbald, want de Vysshaya League werd op gang getrapt. Zelfs met publiek, wat ten strengst wordt afgeraden door eender welke internationale gezondheidsorganisatie. De president van Wit-Rusland is zich wel bewust van het coronavirus, maar doet er nogal onverschillig over. Anders dan dat kan je zijn advies -drink 10 centiliter wodka per dag, maar niet tijdens de werkuren- niet omschrijven.

Where in the world is sports? BELARUS, that's where! More coverage of the President's Cup playoffs from Thursday night! #WITWIS pic.twitter.com/31ZckT0FjZ