Coronavirus? In Wit-Rusland gaat de competitie gewoon vrolijk verder: "Drink en was je handen met wodka"

Donderdagavond werd de competitie in Wit-Rusland afgetrapt. Er werden al vier duels gespeeld waar er ook gewoon supporters aanwezig waren in de stadia. Nochtans werden er in het land ook al 69 besmettingen vastgesteld, al zijn er vooralsnog geen doden.

President Aleksandr Loekasjenko lijkt er alvast gerust in: "Ik drink niet, maar ik zeg dat mensen hun handen moeten wassen met wodka en ook het virus ermee vergiftigen." Wit-Rusland lijkt zich dus niet al te veel aan te trekken van de wereldwijde coronacrisis.

“I don’t drink, but recently I’ve been saying that people should not only wash their hands with vodka, but also poison the virus with it.



You should drink the equivalent of 40-50 millilitres of rectified spirit daily. But not at work.”



suggests Alexander Lukashenko



🇧🇾 pic.twitter.com/DCFhlgQBXM