Real Madrid is aanvaller na laatste incident beu en heeft hem aan verschillende clubs aangeboden

Speelt Luka Jovic volgend seizoen nog bij Real Madrid? De kans lijkt kleiner en kleiner te worden. Deze week kwam hij nog slecht in het nieuws omdat hij was gaan feesten en Real Madrid zou de incidenten met hem beu zijn.

Luka Jovic kwam voorbije zomer aan van Eintracht Frankfurt, maar hij kon de hoge verwachtingen nooit echt inlossen. Hij moest vooral tevreden zijn met invalbeurten en daardoor lopen de frustraties hoog op bij de aanvaller.

Omdat een speler van de basketbalploeg van Real Madrid besmet is met het coronavirus, moesten ook de voetballers van Real Madrid in quarantaine. Jovic luisterde niet en ging feesten, wat niet in goede aarde viel bij de regering en bij de club zelf.

Chelsea en Tottenham

Real Madrid heeft het volgens The Mirror gehad met Jovic en ze hebben de aanvaller aangeboden bij Chelsea en Tottenham. Bij Chelsea zijn ze nog op zoek naar een concurrent voor Abraham en bij Tottenham bestaat de kans dat Kane deze zomer vertrekt.