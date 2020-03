Ultimate QuaranTeam: Standard wipt Bolton, Gent krijgt een pak slaag en kon Kortrijk stunten tegen Man City?

Zo organiseerde de Engelse club Leyton Orient (vierde divisie) een FIFA-toernooi met 128 teams, waarvan vijf Belgische: KAA Gent, Standard, KV Kortrijk, KV Mechelen en Racing Genk.

Drie van hen kwamen al in actie. De Buffalo's namen het op tegen Mansfield Town, een laagvlieger in de Engelse vierde klasse. Die kwam echter wel verrassend uit de hoek, want het werd 2-7 over twee partijen. Exit Gent.

Ook voor de Kerels duurde het toernooi maar een ronde. Het sterrenensemble van Manchester City bleek te sterk. Standard bekert wel voort. Het zette Bolton Wanderers opzij.

Thanks for the game @OfficialBWFC 🤝



It was a real pleasure to receive you in Belgium 🇧🇪 for this tournament 😉#UltimateQuaranTeam #RSCL https://t.co/2UmG5fM9EH