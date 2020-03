Alderweireld plant zijn terugkeer naar België: "Welke club? Ik ben opgeleid bij Germinal Ekeren en Beerschot"

Toby Alderweireld is een onbetwiste basisspeler bij Tottenham Hotspur. Toch denkt de verdediger al na over zijn terugkeer naar België. Of meer zelfs: naar Antwerpen.

Toby Alderweireld verlengde onlangs zijn overeenkomst bij Tottenham Hotspur tot 2023. Dan zal Mega Toby 34 jaar zijn en... "Ik denk erover na om dan terug te keren naar België", vertelt de Rode Duivel bij Sporza. "Mijn oudste kindje zal dan naar de lagere school gaan en ik wil mijn kinderen een normale jeugd geven." Ik denk erover na om in na mijn contract terug te keren naar België De fans van Beerschot dromen al luidop over een terugkeer van Alderweireld. "Ik ben opgeleid bij Germinal Ekeren en Beerschot, hé. Ik ben dan ook een supporter. Maar ik ben ook fan van het Antwerpse voetbal in het geheel."