🎥 Prachtige sfeerbeelden: Fans van Antwerp komen met uniek 'Road to the final'-filmpje

Geen bekerfinale afgelopen zondag in het Koning Boudewijnstadion tussen Antwerp en Club Brugge. Maar de supporters van The Great Old bleven wel creatief.

De bekerfinale die is voor later dit seizoen - als ze al gespeeld wordt uiteraard, in Corona-tijden is niets nog zeker.

De fans van The Great Old kwamen deze week wel met een geweldige video als een 'Road to the final' voor hun club.

Met heel veel sfeerbeelden én een verwijzing naar het verleden en de laatste bekerfinale die stamnummer 1 speelde begin de jaren '90. Geniet mee! (Opgelet, het laden van de beelden kan even duren).