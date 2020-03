Oef: Cercle Brugge komt met goed nieuws in Corona-tijden

Elf dagen geleden was het groot nieuws in de Belgische voetbalwereld, ondertussen blijft een en ander zo snel te evolueren dat het al een jaar geleden lijkt. Maar er is nu goed nieuws vanuit Jan Breydel.

Bij Cercle Brugge raakte twee weken geleden iemand van de medische staf besmet met het Corona-virus, waarop hij in quarantaine werd gezet. Genezen De persoon in kwestie stelde het van meet af aan goed, elf dagen later is hij nu volgens Het Laatste Nieuws genezen verklaard. Daarmee is het staflid de eerste in het Belgisch voetbal die genezen wordt verklaard. Een positief nieuwtje in nog steeds bange en onzekere tijden.