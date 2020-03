"Gaan we lotjes trekken voor plaatsen 2 tot 6 en 7 tot 16?": uiteenlopende meningen en verschillende belangen over verder competitieverloop

Woensdag zit de Pro League samen om het verdere verloop van de competitie te bespreken. Geen makkelijke opgave, want de belangen zijn niet bij iedere club hetzelfde.

Er liggen nog enkele scenario's op tafel, maar het ziet er niet naar uit dat er nog play-offs gaan komen. De maatregelen van hogerhand zijn wat ze zijn en die moeten ook in het voetbal gevolgd worden. Laten we de competitie voor wat ze is? Roepen we een kampioen uit? Toch nog speeldag 30, een bekerfinale en de promotiefinale tussen Beerschot en OHL? Een ding is zeker, iedereen wil zo snel mogelijk duidelijkheid.

Uiteenlopende meningen

De meningen lopen fel uit elkaar. "Zeg maar aan die clubs die dit seizoen niet meer willen voetballen, dat de competitie bij deze niet reglementair is afgehandeld en dat we voor de plaatsen 2 tot en met 6 en de plaatsen 7 tot en met 16 lotje gaan trekken - we gaan snel zien of ze er dan nog altijd mee willen ophouden", aldus een directeur van een club die nu in de top-6 staat in Het Laatste Nieuws.

De voorzitter van een G7-club (G5 + Antwerp en Charleroi) bij dezelfde krant: "Koersen worden geannuleerd, het EK is verschoven, en nu ook de Olympische Spelen. Is het wel fatsoenlijk om in tijden waarin mensen vechten voor hun leven absoluut nog te willen voetballen?"