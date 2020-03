Valt straks het doek over Sporting Lokeren (als profclub)? "Eind deze week valt er wellicht een beslissing"

Nu de buitenlandse investeerders zijn afgehaakt ziet het er bijzonder somber uit voor Sporting Lokeren.

De buitenlandse investeerder waar Lokeren mee aan het onderhandelen was werd gezien als de laatste strohalm. De kans dat de club het faillissement kan afwenden wordt met de dag kleiner, schreef Het Laatste Nieuws.

We stevenen waarschijnlijk af op een faillissement.

"Veel hangt af van wat er vandaag (woensdag, nvdr.) op de raad van bestuur van de Pro League beslist wordt”, zei tijdelijk bewindvoerder Kris Goeman aan de krant. Sportief degraderen is einde verhaal. Anders restten er nog enkele dagen om gesprekken met potentiële investeerders op te starten."

Want er is meer dan alleen de richtdatum van 20 april. Dan beslist de ondernemingsrechtbank over een faillissement. "Eind maart is er ook nog de herkansing voor de Licentiecommissie. Tegen het einde van de week zal er wellicht een beslissing vallen. We stevenen waarschijnlijk af op een faillissement."